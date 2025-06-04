Den valutakurs, der tilbydes af Banque de Tunisie til konvertering af Tunesisk dinar (TND) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Banque de Tunisies pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.