Den valutakurs, der tilbydes af Bank Pekao til konvertering af Polsk zloty (PLN) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank Pekaos pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.