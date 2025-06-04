Den valutakurs, der tilbydes af Bank of Uganda til konvertering af Ugandisk shilling (UGX) til Canadisk dollar (CAD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Canadisk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of Ugandas pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.