Den valutakurs, der tilbydes af Bank of Palestine til konvertering af Israelsk shekel (ILS) til Kinesisk yuan renminbi (CNY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Kinesisk yuan renminbi end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of Palestines pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.