Den valutakurs, der tilbydes af Bank of Greenland til konvertering af Dansk krone (DKK) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of Greenlands pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.