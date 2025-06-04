Den valutakurs, der tilbydes af Bank of Finland til konvertering af Euro (EUR) til Schweizisk franc (CHF), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Schweizisk franc end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of Finlands pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.