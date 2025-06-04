Den valutakurs, der tilbydes af Bank of Estonia til konvertering af Euro (EUR) til Japansk yen (JPY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Japansk yen end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of Estonias pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.