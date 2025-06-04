Den valutakurs, der tilbydes af Bank of East Asia til konvertering af Hongkongsk dollar (HKD) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Bank of East Asias pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.