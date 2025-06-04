Pobočky pro Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd v Singapur
V níže uvedené tabulce najdete svou pobočku Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd a získáte podrobné informace o jejím příslušném kódu SWIFT.
O těchto kódech SWIFT
Kódy SWIFT poboček se používají k identifikaci konkrétních bankovních míst při zasílání mezinárodních plateb. Některé banky, včetně Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd, mohou pobočkám ve velkých městech přidělovat jedinečné kódy, které pomáhají přesněji zpracovávat převody. Ne všechny pobočky mají jedinečné kódy, ale pokud jsou k dispozici, je lepší použít ten, který odpovídá vaší místní pobočce.
Co dělat, pokud vaše místní pobočka není uvedena v seznamu
Pokud vaše pobočka Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd není uvedena výše, můžete i tak poslat mezinárodní platbu pomocí kódu SWIFT globální centrály. Namísto směrování peněz na konkrétní pobočku budou zpracovány v centrálním systému banky a poté přesměrovány do správné banky.
Při posílání peněz na adresu Xe Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd
Lepší sazby
Porovnejte nás se svou bankou a zjistěte, kolik ušetříte. Naše sazby často překonávají sazby velkých bank a maximalizují hodnotu vašeho převodu.
Nižší poplatky
Všechny poplatky vám ukážeme předem, ještě než potvrdíte převod, abyste přesně věděli, za co platíte. Naše nižší poplatky pro vás znamenají větší úsporu.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Chápeme, že když jde o vaše peníze, záleží na načasování.
Zkontrolujte, zda vaše platba SWIFT neobsahuje chyby
Před odesláním platby SWIFT překontrolujte, zda kód SWIFT odpovídá bance příjemce a zda je správně zadáno číslo účtu a název. I drobné chyby mohou přenos zpozdit nebo zablokovat. Pokud jste provedli převod s nesprávnými údaji, kontaktujte svou banku.
Příjem platby na Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd?
Pokud se chystáte přijímat peníze ze zahraničí, sdělte odesílateli kód SWIFT své banky a pobočky, abyste měli jistotu, že peníze dorazí na váš účet přesně a bezpečně. Pokud nemůžete najít kód SWIFT své pobočky, zkontrolujte, zda má Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd globální kód centrály, nebo se obraťte přímo na ni a zjistěte nejlepší alternativu.
Často kladené otázky
Ano, Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd může provozovat více poboček. Každá pobočka může obsluhovat jiné čtvrti, nabízet různé služby a - pokud jde o mezinárodní bankovní převody - některé mohou dokonce používat odlišné kódy SWIFT. Při zadávání platebních příkazů je důležité uvést konkrétní pobočku, na které je váš účet veden.
Kód SWIFT pro vaši pobočku najdete v tabulce v horní části této stránky, kde jsou uvedeny známé kódy SWIFT pro pobočky Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd. Pokud si nejste jisti, ke které pobočce je váš účet vázán, můžete se podívat na výpis z účtu, navštívit portál internetového bankovnictví nebo kontaktovat přímo pobočku. V případě pochybností je bezpečnou alternativou použití SWIFT kódu centrály banky.
Použití specifického kódu SWIFT pro danou pobočku - pokud je pro vaši lokalitu k dispozici - může zvýšit přesnost a rychlost mezinárodního převodu. Pomáhá zajistit, aby byly finanční prostředky směrovány přímo na správnou pobočku, což může zkrátit dobu zpracování a usnadnit případné dohledání transakce. Je to užitečné zejména při větších převodech nebo časově náročných platbách.
Pokud použijete špatný kód SWIFT, může se stát, že vaše platba bude zpožděna, nesprávně směrována nebo dokonce odmítnuta přijímající bankou. V některých případech mohou být prostředky vráceny odesílateli a mohou být účtovány další poplatky. Vždy se ujistěte, že kód SWIFT odpovídá kódu vaší pobočky nebo oficiálnímu kódu centrály. Pokud si nejste jisti, obraťte se před provedením převodu na adresu Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd.
Seznam poboček Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd, které mají jednotlivé kódy SWIFT, najdete v tabulce výše. Můžete se také obrátit přímo na svou pobočku nebo se přihlásit do svého internetového bankovnictví a zobrazit si pokyny pro mezinárodní převody. Pokud se zdá, že vaše pobočka nemá vlastní kód, pravděpodobně ve výchozím nastavení používá kód centrály.
Ne nutně. Keysight Technologies Singapore (holdings) Pte Ltd pobočky mohou mít jedinečné kódy pro konkrétní místa nebo funkce - zejména pro pobočky s velkým objemem nebo specializované firemní pobočky. Vždy se snažte používat kód SWIFT specifický pro vaši pobočku, pokud je k dispozici; v opačném případě je obecně uznávaným náhradním kódem kód centrály.
Odmítnutí odpovědnosti
Kódy SWIFT, názvy bank, adresy a další související informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter. Přestože se snažíme zajistit přesnost, společnost Xe nezaručuje, že jsou informace úplné, aktuální nebo bezchybné. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a nemusí odrážet nejnovější údaje dostupné od příslušných finančních institucí.
Společnost Xe neposkytuje žádná prohlášení o právní způsobilosti, regulačním statusu nebo provozní integritě žádné z uvedených bank, finančních institucí nebo zprostředkovatelů. Nepodporujeme ani neověřujeme legitimitu žádného z uvedených subjektů a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití poskytnutých informací.
Veškeré finanční transakce nebo rozhodnutí učiněná na základě těchto informací jsou prováděny na vlastní riziko. Společnost Xe nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zpoždění nebo škody vzniklé v důsledku spoléhání se na údaje ani v důsledku jednání s třetími stranami, jejichž informace jsou na těchto stránkách zobrazeny.
Doporučujeme, abyste si před zahájením jakékoli transakce nezávisle ověřili všechny údaje u příslušné finanční instituce.
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je uvedeno pouze v angličtině a nebylo přeloženo. Zatímco zbytek této stránky se může zobrazit ve zvoleném jazyce, právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti zůstává v angličtině, aby byla zachována jeho přesnost a záměr.