SWIFT kód CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. je
CAYEBZBZ XXX
Název banky
CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
Město
SAN PEDRO
Adresa
COCONUT DRIVE, SAN PEDRO, BELIZE
Země
BELIZE
SWIFT kód je pravidelně ověřován a aktualizován
Celkem
Kdy bych měl použít CAYEBZBZXXX?
Kódy SWIFT slouží k zajištění toho, aby se vaše peníze dostaly na správné místo při odesílání nebo přijímání peněz přes hranice. Pokud chcete poslat peníze na adresu CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. na výše uvedenou adresu, město a zemi, použijte adresu CAYEBZBZXXX. Vždy si ověřte, že kód SWIFT, který používáte, patří cílové bance.
Rozbití CAYEBZBZXXX
Kódy SWIFT/BIC se skládají z 8 až 11 písmen a číslic a slouží k identifikaci konkrétní banky a pobočky na světě.
Kód banky (CAYE): Tato 4 písmena představují CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
Kód země (BZ): Tato dvě písmena ukazují, v jaké zemi se banka nachází: Belize.
Kód lokality (BZ): Tyto 2 znaky označují sídlo banky.
Kód pobočky (XXX): Tyto tři číslice určují konkrétní pobočku. Kódy BIC končící na "XXX" označují ústředí banky.
CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
|SWIFT kód
|CAYEBZBZXXX
|SWIFT kód (8 znaků)
|CAYEBZBZ
|Kód pobočky
|XXX
|Název banky
|CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
|Název pobočky
|CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
|Adresa
|COCONUT DRIVE
|Město
|SAN PEDRO
|Země
|Belize
CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. podrobnosti o kódu
Správné kódy SWIFT jsou zásadní, abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům nebo zpožděním při převodech. Před použitím kódu SWIFT se ujistěte, že:
Ověřte banku: Zkontrolujte, zda se název banky shoduje s bankou příjemce.
Zkontrolujte název pobočky: Pokud používáte specifický kód SWIFT, ujistěte se, že se tato pobočka shoduje s pobočkou příjemce.
Potvrďte zemi: Banky mají pobočky po celém světě. Zkontrolujte, zda kód SWIFT odpovídá zemi cílové banky.
Často kladené otázky o CAYEBZBZXXX
Kód SWIFT je jedinečný identifikátor používaný k rozpoznávání bank a finančních institucí po celém světě při mezinárodních převodech peněz. SWIFT je zkratka pro Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. Tyto kódy pomáhají zajistit, aby byly platby směrovány do správné banky a země. Typický kód SWIFT má 8 nebo 11 znaků a obsahuje informace o bance, zemi, místě a někdy i konkrétní pobočce.
Ne vždy. Některé banky používají jeden kód SWIFT (obvykle kód centrály končící na XXX) pro všechny pobočky. Jiné přiřazují jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často se specifickými posledními třemi znaky. Pokud příjemce uvede kód specifický pro pobočku, je lepší jej použít - může pomoci urychlit zpracování nebo zajistit, že platba dorazí na správné místo rychleji.
Při odesílání nebo přijímání mezinárodních bankovních převodů na adresu CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. ve výše uvedeném městě a na výše uvedené adrese byste měli používat adresu CAYEBZBZXXX. Identifikuje banku a pobočku příjemce, zejména při přeshraničním zasílání finančních prostředků prostřednictvím sítě SWIFT. Některé země a typy plateb nemusí vyžadovat kód SWIFT, proto se před zahájením převodu vždy poraďte s příjemcem nebo bankou.
Kód SWIFT/BIC CAYEBZBZXXX je určen pro CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. mezinárodní převody. Zde najdete rozpis, co jednotlivé části kódu znamenají:
CAYE - Toto je kód banky, který představuje CAYE INTERNATIONAL BANK LTD.
BZ - Jedná se o kód země, který ukazuje, že se banka nachází v Belize
BZ - Jedná se o kód sídla, který označuje ústředíbanky.
XXX - Jedná se o kód pobočky, a pokud je uveden jako "XXX", označuje hlavní kancelář nebo primární pobočku.
Ano, CAYE INTERNATIONAL BANK LTD. může provozovat více poboček. Každá pobočka může obsluhovat jiné regiony, nabízet různé služby a - pokud jde o mezinárodní bankovní převody - některé mohou dokonce používat odlišné kódy SWIFT. Při zadávání platebních příkazů je důležité uvést konkrétní pobočku, na které je váš účet veden.
Pokud použijete špatný kód SWIFT, může se stát, že vaše platba bude zpožděna, nesprávně směrována nebo dokonce odmítnuta přijímající bankou. V některých případech mohou být prostředky vráceny odesílateli a mohou být účtovány další poplatky. Vždy se ujistěte, že kód SWIFT odpovídá kódu vaší pobočky nebo oficiálnímu kódu centrály. Pokud si nejste jisti, obraťte se před provedením převodu na adresu CAYE INTERNATIONAL BANK LTD..
