Porovnejte Mizuho Bank JPY na GBP směnný kurz
Uvažujete o využití Mizuho Bank pro svůj transfer z JPY na GBP?
|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
Aktuálně nemáme data pro tuto měnu.
Aktuálně nemáme data pro tuto měnu.
O stránkách Mizuho Bank
Založena v roce 2013 v Tokiu (s kořeny sahajícími do předchůdců z roku 1873), Mizuho Bank je klíčovou dceřinou společností Mizuho Financial Group. Poskytuje univerzální bankovnictví – maloobchodní, korporátní a investiční služby – plus obchodní financování, správu hotovosti, trhy a bohatství. Hluboké domácí pokrytí a globální pobočky spojují japonské klienty s kapitálovými trhy a přeshraničním obchodem se silnými digitálními platformami.
Jak rychlý je přenos z Mizuho Bank JPY na GBP?
Doba dodání mezinárodních převodů na Mizuho Bank z Japonsko na Spojené království se liší v závislosti na způsobu platby a načasování transakce. Mezinárodní bankovní převody obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Na doručení mohou mít vliv také faktory, jako jsou bankovní svátky a bezpečnostní kontroly. Abyste se vyhnuli zpoždění, zkontrolujte si časy uzávěrek na webu Mizuho Bank.
Jaké jsou poplatky za přestup z Mizuho Bank na ?
Mizuho Bank náklady na mezinárodní převody peněz z JPY na GBP závisí na faktorech, jako je výše převodu. Větší převody jsou obvykle spojeny s nižšími poplatky a lepšími směnnými kurzy. Podívejte se do srovnávací tabulky a porovnejte poplatky Mizuho Bank s poplatky Xe.
Proč převádět s Xe místo tradičních bank?
Lepší sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nižší poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Víme, jak důležité je, aby vaše peníze byly doručeny rychle a spolehlivě.
Xe 24/5 expertní globální podpora přenosu
Potřebujete pomoci s mezinárodním převodem peněz? Jsme tu, abychom vám pomohli - spojte se s námi ještě dnes a získejte individuální podporu!
Přeneste více díky vyšším limitům online odesílání v systému Xe
Nabízíme vyšší limity pro online převody než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Porovnali jste směnné kurzy Mizuho Bank's Xe a je čas zjistit, zda jsou vaše mezinárodní převody peněz nejvýhodnější. Váš první převod je vzdálen jen pár kliknutí - začněte hned a posuňte své peníze dál!
Často kladené otázky
Směnný kurz nabízený Mizuho Bank pro přepočet Japonský jen (JPY) na Britská libra (GBP) může zahrnovat marži vyšší, než je reálný střední tržní kurz. To znamená, že byste mohli obdržet méně Britská libra, než jste očekávali. Pomocí naší srovnávací tabulky zjistíte, jaká je sazba na Mizuho Bankve srovnání se sazbami Xe a jiných poskytovatelů.
Mizuho Bank může účtovat pevný poplatek za převod, procentní poplatek nebo obojí v závislosti na způsobu převodu a cílové destinaci. Tyto poplatky - spolu se směnným kurzem - ovlivňují výši částky, kterou příjemce obdrží. Náš nástroj je rozdělí tak, abyste mohli porovnat celkové náklady s jinými možnostmi, jako je Xe.
Převody z Japonský jen na Britská libra s Mizuho Bank obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Čas závisí na době uzávěrky, svátcích, cílové zemi a době zpracování přijímající bankou. Společnost Xe nabízí u většiny převodů doručení ve stejný den.
Mizuho Bank mohou mít pro mezinárodní převody stanoveny denní limity nebo limity na jeden převod. V případě vyšších částek budete možná muset navštívit pobočku. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online odesílání a nabízí tak flexibilitu a pohodlí při mezinárodních převodech větších částek.
Mnoho poskytovatelů, včetně Mizuho Bank, může aktualizovat své směnné kurzy na základě tržních podmínek. Sazby však mohou být nastaveny jednou denně nebo upravovány méně často než u specializovaných devizových služeb. Systém Xe aktualizuje sazby živě, takže máte větší kontrolu nad tím, kdy je odeslat.