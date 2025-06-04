Porovnejte Lombard Bank EUR na CNY směnný kurz
Uvažujete o využití Lombard Bank pro svůj transfer z EUR na CNY? Porovnejte směnné kurzy a poplatky Lombard Bank a zjistěte, jaké jsou vaše potenciální úspory s Xe.
Promluvte si dnes s měnovým expertem. Předčíme kurzy konkurence.
|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
8.103000
|€0
¥8,103.00Odeslat nyní
Zatím nemáme kurzy Lombard Bank pro tento měnový pár, ale stále můžete porovnat jejich nabídku s live kurzem Xe a zjistit potenciální úspory. Brzy se vraťte – neustále rozšiřujeme data, abychom přinesli více kurzů.
O stránkách Lombard Bank Malta
S kořeny v roce 1955 ve Vallettě, Lombard Bank je maltská komerční banka. Slouží domácnostem a podnikům s vklady, kartami, hypotékami, financováním malých a středních podniků, obchodními službami, pokladními službami a digitálním bankovnictvím. Model zaměřený na vztahy a selektivní riziková apetit podporují místní podnikání a investice do komunity.
Jak rychlý je přenos z Lombard Bank EUR na CNY?
Doba dodání mezinárodních převodů na Lombard Bank z Členské země eurozóny na Čína se liší v závislosti na způsobu platby a načasování transakce. Mezinárodní bankovní převody obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Na doručení mohou mít vliv také faktory, jako jsou bankovní svátky a bezpečnostní kontroly. Abyste se vyhnuli zpoždění, zkontrolujte si časy uzávěrek na webu Lombard Bank Malta.
Jaké jsou poplatky za přestup z Lombard Bank na ?
Lombard Bank náklady na mezinárodní převody peněz z EUR na CNY závisí na faktorech, jako je výše převodu. Větší převody jsou obvykle spojeny s nižšími poplatky a lepšími směnnými kurzy. Podívejte se do srovnávací tabulky a porovnejte poplatky Lombard Bank s poplatky Xe.
Proč převádět s Xe místo tradičních bank?
Lepší sazby
Trvale nabízíme sazby, které překonávají sazby bank, a za své peníze tak získáte nejvyšší hodnotu. Porovnejte nás se svou bankou a uvidíte rozdíl.
Nižší poplatky
Účtujeme méně, takže ušetříte více. Před potvrzením převodu navíc vždy zobrazíme všechny poplatky, takže přesně víte, za co platíte.
Rychlejší přenosy
Většina převodů je dokončena ještě týž den. Víme, jak důležité je, aby vaše peníze byly doručeny rychle a spolehlivě.
Xe 24/5 expertní globální podpora přenosu
Potřebujete pomoci s mezinárodním převodem peněz? Jsme tu, abychom vám pomohli - spojte se s námi ještě dnes a získejte individuální podporu!
Přeneste více díky vyšším limitům online odesílání v systému Xe
Nabízíme vyšší limity pro online převody než tradiční banky, což vám umožní poslat více peněz jedním převodem. Rozlučte se s rozdělováním větších částek a užijte si jednodušší a efektivnější způsob přesunu peněz.
Společnosti Xe důvěřují miliony lidí po celém světě.
Jste připraveni začít?
Porovnali jste směnné kurzy Lombard Bank's Xe a je čas zjistit, zda jsou vaše mezinárodní převody peněz nejvýhodnější. Váš první převod je vzdálen jen pár kliknutí - začněte hned a posuňte své peníze dál!
Často kladené otázky
Směnný kurz nabízený Lombard Bank pro přepočet Euro (EUR) na Čínský jüan renminbi (CNY) může zahrnovat marži vyšší, než je reálný střední tržní kurz. To znamená, že byste mohli obdržet méně Čínský jüan renminbi, než jste očekávali. Pomocí naší srovnávací tabulky zjistíte, jaká je sazba na Lombard Bankve srovnání se sazbami Xe a jiných poskytovatelů.
Lombard Bank může účtovat pevný poplatek za převod, procentní poplatek nebo obojí v závislosti na způsobu převodu a cílové destinaci. Tyto poplatky - spolu se směnným kurzem - ovlivňují výši částky, kterou příjemce obdrží. Náš nástroj je rozdělí tak, abyste mohli porovnat celkové náklady s jinými možnostmi, jako je Xe.
Převody z Euro na Čínský jüan renminbi s Lombard Bank obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Čas závisí na době uzávěrky, svátcích, cílové zemi a době zpracování přijímající bankou. Společnost Xe nabízí u většiny převodů doručení ve stejný den.
Lombard Bank mohou mít pro mezinárodní převody stanoveny denní limity nebo limity na jeden převod. V případě vyšších částek budete možná muset navštívit pobočku. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online odesílání a nabízí tak flexibilitu a pohodlí při mezinárodních převodech větších částek.
Mnoho poskytovatelů, včetně Lombard Bank, může aktualizovat své směnné kurzy na základě tržních podmínek. Sazby však mohou být nastaveny jednou denně nebo upravovány méně často než u specializovaných devizových služeb. Systém Xe aktualizuje sazby živě, takže máte větší kontrolu nad tím, kdy je odeslat.