|Poskytovatel
|Směnný kurz
|Poplatek za převod
|Příjemce obdrží
19.430100
|€0
R19,430.10Odeslat nyní
Zatím nemáme kurzy La Banque Postale pro tento měnový pár, ale stále můžete porovnat jejich nabídku s live kurzem Xe a zjistit potenciální úspory. Brzy se vraťte – neustále rozšiřujeme data, abychom přinesli více kurzů.
O stránkách La Banque Postale
Vytvořena v roce 2006 z poštovní sítě a se sídlem v Paříži, La Banque Postale je univerzální banka, která slouží jednotlivcům, profesionálům a veřejným institucím. Poskytuje každodenní bankovnictví, úspory, pojištění, hypotéky a financování se sociálním dopadem. Pobočková síť po celé zemi a digitální platformy podporují začlenění, služby místní vlády a iniciativy odpovědného financování po celé Francii.
Jak rychlý je přenos z La Banque Postale EUR na ZAR?
Doba dodání mezinárodních převodů na La Banque Postale z Členské země eurozóny na Jižní Afrika se liší v závislosti na způsobu platby a načasování transakce. Mezinárodní bankovní převody obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Na doručení mohou mít vliv také faktory, jako jsou bankovní svátky a bezpečnostní kontroly. Abyste se vyhnuli zpoždění, zkontrolujte si časy uzávěrek na webu La Banque Postale.
Jaké jsou poplatky za přestup z La Banque Postale na ?
La Banque Postale náklady na mezinárodní převody peněz z EUR na ZAR závisí na faktorech, jako je výše převodu. Větší převody jsou obvykle spojeny s nižšími poplatky a lepšími směnnými kurzy. Podívejte se do srovnávací tabulky a porovnejte poplatky La Banque Postale s poplatky Xe.
Často kladené otázky
Směnný kurz nabízený La Banque Postale pro přepočet Euro (EUR) na Jihoafrický rand (ZAR) může zahrnovat marži vyšší, než je reálný střední tržní kurz. To znamená, že byste mohli obdržet méně Jihoafrický rand, než jste očekávali. Pomocí naší srovnávací tabulky zjistíte, jaká je sazba na La Banque Postaleve srovnání se sazbami Xe a jiných poskytovatelů.
La Banque Postale může účtovat pevný poplatek za převod, procentní poplatek nebo obojí v závislosti na způsobu převodu a cílové destinaci. Tyto poplatky - spolu se směnným kurzem - ovlivňují výši částky, kterou příjemce obdrží. Náš nástroj je rozdělí tak, abyste mohli porovnat celkové náklady s jinými možnostmi, jako je Xe.
Převody z Euro na Jihoafrický rand s La Banque Postale obvykle trvají 1 až 5 pracovních dnů. Čas závisí na době uzávěrky, svátcích, cílové zemi a době zpracování přijímající bankou. Společnost Xe nabízí u většiny převodů doručení ve stejný den.
La Banque Postale mohou mít pro mezinárodní převody stanoveny denní limity nebo limity na jeden převod. V případě vyšších částek budete možná muset navštívit pobočku. Systém Xe podporuje vyšší limity pro online odesílání a nabízí tak flexibilitu a pohodlí při mezinárodních převodech větších částek.
Mnoho poskytovatelů, včetně La Banque Postale, může aktualizovat své směnné kurzy na základě tržních podmínek. Sazby však mohou být nastaveny jednou denně nebo upravovány méně často než u specializovaných devizových služeb. Systém Xe aktualizuje sazby živě, takže máte větší kontrolu nad tím, kdy je odeslat.