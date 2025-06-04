Клонове за Ing Bank N.v. в Тайван

Ако използвате грешен SWIFT код, плащането ви може да се забави, да бъде пренасочено неправилно или дори да бъде отхвърлено от банката получател. В някои случаи средствата могат да бъдат върнати на изпращача и да се наложат допълнителни такси. Винаги се уверявайте, че SWIFT кодът съвпада с кода на вашия клон или с кода на официалната централа. Ако не сте сигурни, свържете се с Ing Bank N.v., преди да извършите прехвърлянето.