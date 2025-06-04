  1. Начало
SYP - Сирийска лира

Сирийска лира е валутата на Сирия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сирийска лира е курсът SYP към USD. Валутният код за Паунди е SYP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Сирийска лира и валутен конвертор.

Статистика за Сирийска лира

ИмеСирийска лира
Символ£
По-малка единица1/100 = Пиастър
Символ на по-малка единицаПиастър
Най-популярно конвертиране на SYPSYP към USD
Най-популярна графика за SYPГрафика SYP към USD

Профил на Сирийска лира

МонетиЧесто използвани: £1, £2, £5, £10, £25
БанкнотиЧесто използвани: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Централна банкаЦентрална банка на Сирия
Потребители
Сирия

