SYP - Сирийска лира
Сирийска лира е валутата на Сирия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Сирийска лира е курсът SYP към USD. Валутният код за Паунди е SYP, а символът на валутата е £. По-долу ще намерите курсове за Сирийска лира и валутен конвертор.
Статистика за Сирийска лира
|Име
|Сирийска лира
|Символ
|£
|По-малка единица
|1/100 = Пиастър
|Символ на по-малка единица
|Пиастър
|Най-популярно конвертиране на SYP
|SYP към USD
|Най-популярна графика за SYP
|Графика SYP към USD
Профил на Сирийска лира
|Монети
|Често използвани: £1, £2, £5, £10, £25
|Банкноти
|Често използвани: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Централна банка
|Централна банка на Сирия
|Потребители
Сирия
