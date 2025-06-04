RUB - Руска рубла

Рублата е валутата на Русия от около 500 години; тя е била използвана в различни страни през историята си. Имало е различни версии на рублата поради различните промени в стойността на валутата.

Години Описание на рублата

Първа рубла 1500-1921 Рублата остава официалната валута на Русия до 1921 г., когато драматично пада в стойност

През 1710 г. рублата получава първото си подразделение, копейки, като 100 копейки съставят една рубла

Използва биметален стандарт на злато и сребро

През 1885 г. е приет нов стандарт и рублата е обвързана с френския франк в съотношение 1 рубла към 4 франка

Втора рубла 1921-1922 Реденоминация е установена в съотношение 1 нова към 10,000 стари рубли

Червонци също са използвани от 1922 г.

Трета рубла 1923-1924 Съветският съюз издава реденоминация в съотношение 1 нова към 100 стари рубли

Четвърта рубла 1924-1947 Известна като златна рубла, четвъртата версия е издадена в съотношение 50 000 стари към 1 нова рубла

Пета рубла 1947-1961 След Втората световна война, друга реденоминация е установена в съотношение 10 стари към 1 нова рубла

Шеста рубла 1961-1997 На базата на реформата от 1947 г. е установена друга реденоминация

След разпадането на Съветския съюз, Русия продължава да използва рублата, заменяйки старите банкноти