RUB - Руска рубла

Руска рубла е валутата на Русия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Руска рубла е курсът RUB към USD. Валутният код за Рубли е RUB, а символът на валутата е ₽. По-долу ще намерите курсове за Руска рубла и валутен конвертор.

RUBРуска рубла

Рублата е валутата на Русия от около 500 години; тя е била използвана в различни страни през историята си. Имало е различни версии на рублата поради различните промени в стойността на валутата.

Години Описание на рублата
Първа рубла 1500-1921
  • Рублата остава официалната валута на Русия до 1921 г., когато драматично пада в стойност
  • През 1710 г. рублата получава първото си подразделение, копейки, като 100 копейки съставят една рубла
  • Използва биметален стандарт на злато и сребро
  • През 1885 г. е приет нов стандарт и рублата е обвързана с френския франк в съотношение 1 рубла към 4 франка
Втора рубла 1921-1922
  • Реденоминация е установена в съотношение 1 нова към 10,000 стари рубли
  • Червонци също са използвани от 1922 г.
Трета рубла 1923-1924
  • Съветският съюз издава реденоминация в съотношение 1 нова към 100 стари рубли
Четвърта рубла 1924-1947
  • Известна като златна рубла, четвъртата версия е издадена в съотношение 50 000 стари към 1 нова рубла
Пета рубла 1947-1961
  • След Втората световна война, друга реденоминация е установена в съотношение 10 стари към 1 нова рубла
Шеста рубла 1961-1997
  • На базата на реформата от 1947 г. е установена друга реденоминация
  • След разпадането на Съветския съюз, Русия продължава да използва рублата, заменяйки старите банкноти
Седма рубла 1998-настояще
  • През 1998 г. е установена друга реденоминация в съотношение 1 нова към 1,000 стари рубли
  • Тази година, шест месеца след руската финансова криза, RUB загуби 70% от стойността си спрямо щатския долар
  • През 2010 г. Русия и Китай решават да използват националните си валути за съвместна търговия

Статистика за Руска рубла

ИмеРуска рубла
Символ
По-малка единица1/100 = копейка
Символ на по-малка единицак.
Най-популярно конвертиране на RUBRUB към USD
Най-популярна графика за RUBГрафика RUB към USD

Профил на Руска рубла

МонетиЧесто използвани: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Рядко използвани: к.1, к.5, ₽10
БанкнотиЧесто използвани: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Рядко използвани: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Централна банкаБанка на Русия
Потребители
Русия, Таджикистан

