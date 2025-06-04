RUB - Руска рубла
Руска рубла е валутата на Русия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Руска рубла е курсът RUB към USD. Валутният код за Рубли е RUB, а символът на валутата е ₽. По-долу ще намерите курсове за Руска рубла и валутен конвертор.
Рублата е валутата на Русия от около 500 години; тя е била използвана в различни страни през историята си. Имало е различни версии на рублата поради различните промени в стойността на валутата.
|Години
|Описание на рублата
|Първа рубла
|1500-1921
|
|Втора рубла
|1921-1922
|
|Трета рубла
|1923-1924
|
|Четвърта рубла
|1924-1947
|
|Пета рубла
|1947-1961
|
|Шеста рубла
|1961-1997
|
|Седма рубла
|1998-настояще
|
Статистика за Руска рубла
|Име
|Руска рубла
|Символ
|₽
|По-малка единица
|1/100 = копейка
|Символ на по-малка единица
|к.
|Най-популярно конвертиране на RUB
|RUB към USD
|Най-популярна графика за RUB
|Графика RUB към USD
Профил на Руска рубла
|Монети
|Често използвани: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Рядко използвани: к.1, к.5, ₽10
|Банкноти
|Често използвани: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Рядко използвани: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Централна банка
|Банка на Русия
|Потребители
Русия, Таджикистан
