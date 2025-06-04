  1. Начало
KPW - Севернокорейски вон

Севернокорейски вон е валутата на Корея (Северна). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Севернокорейски вон е курсът KPW към USD. Валутният код за Вон е KPW, а символът на валутата е ₩. По-долу ще намерите курсове за Севернокорейски вон и валутен конвертор.

Статистика за Севернокорейски вон

ИмеСевернокорейски вон
Символ
По-малка единица1/100 = Чон
Символ на по-малка единицаЧон
Най-популярно конвертиране на KPWKPW към USD
Най-популярна графика за KPWГрафика KPW към USD

Профил на Севернокорейски вон

МонетиЧесто използвани: Чон1, Чон5, Чон10, Чон50, ₩1
БанкнотиЧесто използвани: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Потребители
Корея (Северна)

