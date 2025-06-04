KPW - Севернокорейски вон

Севернокорейски вон е валутата на Корея (Северна). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Севернокорейски вон е курсът KPW към USD. Валутният код за Вон е KPW , а символът на валутата е ₩. По-долу ще намерите курсове за Севернокорейски вон и валутен конвертор.