KPW - Севернокорейски вон
Севернокорейски вон е валутата на Корея (Северна). Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Севернокорейски вон е курсът KPW към USD. Валутният код за Вон е KPW, а символът на валутата е ₩. По-долу ще намерите курсове за Севернокорейски вон и валутен конвертор.
Статистика за Севернокорейски вон
|Име
|Севернокорейски вон
|Символ
|₩
|По-малка единица
|1/100 = Чон
|Символ на по-малка единица
|Чон
|Най-популярно конвертиране на KPW
|KPW към USD
|Най-популярна графика за KPW
|Графика KPW към USD
Профил на Севернокорейски вон
|Монети
|Често използвани: Чон1, Чон5, Чон10, Чон50, ₩1
|Банкноти
|Често използвани: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Потребители
Корея (Северна)
