  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. IRR

irr
IRR - Ирански риал

Ирански риал е валутата на Иран. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ирански риал е курсът IRR към USD. Валутният код за риали е IRR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Ирански риал и валутен конвертор.

Изберете валута

irr
IRRИрански риал

Статистика за Ирански риал

ИмеИрански риал
Символ
По-малка единица1/100 = Динар
Символ на по-малка единицаДинар
Най-популярно конвертиране на IRRIRR към USD
Най-популярна графика за IRRГрафика IRR към USD

Профил на Ирански риал

МонетиЧесто използвани: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
БанкнотиЧесто използвани: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Централна банкаЦентрална банка на Ислямската република Иран
Потребители
Иран

Защо се интересувате от IRR?

Искам да...

Абонирам се за актуализации по имейл за IRRВзема курсове за IRR на телефона сиВзема API за валутни данни за IRR за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17690
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34904
USD / CHF0.789909
USD / CAD1.36643
EUR / JPY184.327
AUD / USD0.670857

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%