IRR - Ирански риал
Ирански риал е валутата на Иран. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ирански риал е курсът IRR към USD. Валутният код за риали е IRR, а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Ирански риал и валутен конвертор.
Статистика за Ирански риал
|Име
|Ирански риал
|Символ
|﷼
|По-малка единица
|1/100 = Динар
|Символ на по-малка единица
|Динар
|Най-популярно конвертиране на IRR
|IRR към USD
|Най-популярна графика за IRR
|Графика IRR към USD
Профил на Ирански риал
|Монети
|Често използвани: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Банкноти
|Често използвани: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Централна банка
|Централна банка на Ислямската република Иран
|Потребители
Иран
