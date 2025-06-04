IRR - Ирански риал

Ирански риал е валутата на Иран. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Ирански риал е курсът IRR към USD. Валутният код за риали е IRR , а символът на валутата е ﷼. По-долу ще намерите курсове за Ирански риал и валутен конвертор.