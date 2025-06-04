CUP - Кубинско песо

Кубинско песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско песо е курсът CUP към USD. Валутният код за Песос е CUP , а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Кубинско песо и валутен конвертор.