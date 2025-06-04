  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. CUP

cup
CUP - Кубинско песо

Кубинско песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско песо е курсът CUP към USD. Валутният код за Песос е CUP, а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Кубинско песо и валутен конвертор.

Изберете валута

cup
CUPКубинско песо

Статистика за Кубинско песо

ИмеКубинско песо
Символ
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на CUPCUP към USD
Най-популярна графика за CUPГрафика CUP към USD

Профил на Кубинско песо

МонетиЧесто използвани: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
БанкнотиЧесто използвани: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Централна банкаЦентрална банка на Куба
Потребители
Куба

Защо се интересувате от CUP?

Искам да...

Абонирам се за актуализации по имейл за CUPВзема курсове за CUP на телефона сиВзема API за валутни данни за CUP за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17772
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.435
GBP / USD1.35020
USD / CHF0.789004
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.237
AUD / USD0.671478

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%