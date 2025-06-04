CUP - Кубинско песо
Кубинско песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско песо е курсът CUP към USD. Валутният код за Песос е CUP, а символът на валутата е ₱. По-долу ще намерите курсове за Кубинско песо и валутен конвертор.
Статистика за Кубинско песо
|Име
|Кубинско песо
|Символ
|₱
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на CUP
|CUP към USD
|Най-популярна графика за CUP
|Графика CUP към USD
Профил на Кубинско песо
|Монети
|Често използвани: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Банкноти
|Често използвани: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Централна банка
|Централна банка на Куба
|Потребители
Куба
Куба
