CUC - Кубинско конвертируемо песо

Кубинско конвертируемо песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско конвертируемо песо е курсът CUC към USD. Валутният код за Конвертируеми песо е CUC, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кубинско конвертируемо песо и валутен конвертор.

Внимание: От 14 ноември 2004 г. всички обменни операции между CUC и USD подлежат на 10% кубински данък върху всички обменни курсове.
От 14 март 2011 г. износът е освободен от 10% кубински данък.

Статистика за Кубинско конвертируемо песо

ИмеКубинско конвертируемо песо
СимволCUC$
По-малка единица1/100 = Конвертируем центаво
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на CUCCUC към USD
Най-популярна графика за CUCГрафика CUC към USD

Профил на Кубинско конвертируемо песо

ПрякориChavito
МонетиЧесто използвани: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
БанкнотиЧесто използвани: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Централна банкаЦентрална банка на Куба
Потребители
Куба

