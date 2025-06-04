CUC - Кубинско конвертируемо песо
Кубинско конвертируемо песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско конвертируемо песо е курсът CUC към USD. Валутният код за Конвертируеми песо е CUC, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кубинско конвертируемо песо и валутен конвертор.
Внимание: От 14 ноември 2004 г. всички обменни операции между CUC и USD подлежат на 10% кубински данък върху всички обменни курсове.
От 14 март 2011 г. износът е освободен от 10% кубински данък.
Статистика за Кубинско конвертируемо песо
|Име
|Кубинско конвертируемо песо
|Символ
|CUC$
|По-малка единица
|1/100 = Конвертируем центаво
|Символ на по-малка единица
|¢
|Най-популярно конвертиране на CUC
|CUC към USD
|Най-популярна графика за CUC
|Графика CUC към USD
Профил на Кубинско конвертируемо песо
|Прякори
|Chavito
|Монети
|Често използвани: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Банкноти
|Често използвани: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Централна банка
|Централна банка на Куба
|Потребители
Куба
Защо се интересувате от CUC?
