CUC - Кубинско конвертируемо песо

Кубинско конвертируемо песо е валутата на Куба. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Кубинско конвертируемо песо е курсът CUC към USD. Валутният код за Конвертируеми песо е CUC , а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Кубинско конвертируемо песо и валутен конвертор.

Внимание: От 14 ноември 2004 г. всички обменни операции между CUC и USD подлежат на 10% кубински данък върху всички обменни курсове.

От 14 март 2011 г. износът е освободен от 10% кубински данък.