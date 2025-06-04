BYR - Беларуска рубла

Беларуска рубла е валутата на Беларус. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Беларуска рубла е курсът BYR към USD. Валутният код за Рубли е BYR , а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Беларуска рубла и валутен конвертор.

Уведомление: На 1 юли 2016 г. новият беларуски рубъл (BYN) замени беларуския рубъл (BYR) в съотношение 1:10,000.