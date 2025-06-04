BYN - Беларуска рубла
Беларуска рубла е валутата на Беларус. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Беларуска рубла е курсът BYN към USD. Валутният код за Рубли е BYN, а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Беларуска рубла и валутен конвертор.
Уведомление: На 1 юли 2016 г. новият беларуски рубъл (BYN) замени беларуския рубъл (BYR) в съотношение 1:10,000.
Статистика за Беларуска рубла
|Име
|Беларуска рубла
|Символ
|Br
|По-малка единица
|1/100 = Капейка
|Символ на по-малка единица
|Капейка
|Най-популярно конвертиране на BYN
|BYN към USD
|Най-популярна графика за BYN
|Графика BYN към USD
Профил на Беларуска рубла
|Банкноти
|Често използвани: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Централна банка
|Национална банка на Република Беларус
|Потребители
Беларус
