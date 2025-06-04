  1. Начало
BYN - Беларуска рубла

Беларуска рубла е валутата на Беларус. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Беларуска рубла е курсът BYN към USD. Валутният код за Рубли е BYN, а символът на валутата е Br. По-долу ще намерите курсове за Беларуска рубла и валутен конвертор.

Уведомление: На 1 юли 2016 г. новият беларуски рубъл (BYN) замени беларуския рубъл (BYR) в съотношение 1:10,000.

Статистика за Беларуска рубла

ИмеБеларуска рубла
СимволBr
По-малка единица1/100 = Капейка
Символ на по-малка единицаКапейка
Най-популярно конвертиране на BYNBYN към USD
Най-популярна графика за BYNГрафика BYN към USD

Профил на Беларуска рубла

БанкнотиЧесто използвани: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Централна банкаНационална банка на Република Беларус
Потребители
Беларус

