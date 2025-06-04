Времето за доставка на международните преводи с MCB Mauritius от Мавриций до Държави членки на еврото варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на The Mauritius Commercial Bank, за да избегнете закъснения.