Сравнете MCB Mauritius MUR за EUR обменен курс
Обмисляте ли да използвате MCB Mauritius за трансфера си от MUR до EUR? Сравнете обменните курсове и таксите на MCB Mauritius, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
В момента нямаме данни за тази валута.
В момента нямаме данни за тази валута.
За The Mauritius Commercial Bank
Учредена през 1838 г. в Порт Луи, MCB е най-старата и най-голямата банка на Мавриций. Тя предлага универсално банкиране - услуги за търговия на дребно, малки и средни предприятия, корпоративни и инвестиционни услуги - плюс карти, плащания, търговия, трезор и богатство. Регионалните дъщерни дружества и силни цифрови платформи свързват клиентите с пазарите в Индийския океан и Африка.
Колко бърз е трансферът от MCB Mauritius MUR до EUR?
Времето за доставка на международните преводи с MCB Mauritius от Мавриций до Държави членки на еврото варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на The Mauritius Commercial Bank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от MCB Mauritius към ?
MCB Mauritius разходите за международни парични преводи от MUR до EUR зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на MCB Mauritius с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от MCB Mauritius за конвертиране на Маврицийска рупия (MUR) в Евро (EUR), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Евро от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на MCB Mauritiusсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
MCB Mauritius може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Маврицийска рупия към Евро с MCB Mauritius обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
MCB Mauritius може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително MCB Mauritius, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.