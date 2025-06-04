Сравнете Macquarie AUD за EUR обменен курс
Обмисляте ли да използвате Macquarie за трансфера си от AUD до EUR? Сравнете обменните курсове и таксите на Macquarie, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.557700
|$0
€557.70Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Macquarie за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Macquarie с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Macquarie Bank
Macquarie Bank, част от Macquarie Group, комбинира търговското банкиране с глобално наследство в инвестиционното банкиране. В Австралия предлага ежедневни банкови услуги, депозити, ипотечни кредити и решения за богатство, наред с институционални услуги в инфраструктурата, пазарите и управлението на активи.
Колко бърз е трансферът от Macquarie AUD до EUR?
Времето за доставка на международните преводи с Macquarie от Австралия до Държави членки на еврото варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Macquarie Bank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Macquarie към ?
Macquarie разходите за международни парични преводи от AUD до EUR зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Macquarie с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Macquarie за конвертиране на Австралийски долар (AUD) в Евро (EUR), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Евро от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Macquarieсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Macquarie може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Австралийски долар към Евро с Macquarie обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Macquarie може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Macquarie, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.