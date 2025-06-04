Сравнете BCN срещу Xe
Избирате между BCN и Xe за международен паричен превод? Сравнете обменните курсове и таксите, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.832100
|$0
€832.10
Все още нямаме курсове на BCN за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от BCN с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Изпращайте пари в над 190 държави с Xe
Xe улеснява международните парични преводи, като предлага поддръжка за над 190 държави и над 130 валути. Въпреки че таблицата за сравнение показва обменните курсове за основните валути въз основа на банковите данни, с които разполагаме в момента, Xe предоставя много по-широк набор от възможности за превод извън показаните. Ако не виждате необходимата ви валута, посетете страницата ни за изпращане на пари, за да разгледате всички налични валути и дестинации.
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер
Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!
Как да изпратите пари онлайн с Xe
Регистрирайте се безплатно
Влезте в профила си в Xe или се регистрирайте безплатно. Отнема само няколко минути и ви е необходим само имейл адрес.
Получете оферта
Уведомете ни за валутата, която искате да преведете, за сумата, която искате да изпратите, и за дестинацията.
Добавете получателя си
Предоставете информацията за плащане на получателя (ще ви трябват данни като име и адрес).
Потвърждаване на самоличността ви
За някои преводи може да се нуждаем от документи за самоличност, за да потвърдим, че това сте наистина вие, и да осигурим безопасността на парите ви.
Потвърдете офертата си
Потвърдете и финансирайте превода с банкова сметка, кредитна или дебитна карта и сте готови!
Проследяване на трансфера ви
Вижте къде са парите ви и кога пристигат при получателя. Получавате поддръжка в чат на живо, по телефон и имейл.
Често задавани въпроси
Сравняването на доставчици като BCN и Xe ви помага да разберете колко всъщност ще получи получателят ви след таксите и разликите в обменните курсове. Дори малки промени в тарифата или скрити такси могат да ви струват повече. Нашият инструмент за сравнение ви показва реалната стойност един до друг.
BCN може да предлагат по-неизгодни обменни курсове от специализираните доставчици на парични преводи. Много доставчици включват по-високи надценки в тарифите си, което означава, че получавате по-малко за изпратените пари.
Да. Xe е регулирана в множество държави и използва стандартно за индустрията криптиране, за да защити вашите данни и средства. Подобно на BCN, Xe спазва строги протоколи за съответствие и сигурност, но с платформа, специално създадена за международни преводи.
Много доставчици ограничават размера на преводите онлайн - особено за по-големи суми. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн преводи, което ви помага да превеждате повече пари, без да се налага да разделяте транзакции или да посещавате клон.
Xe предлага 24/5 поддръжка чрез чат на живо, телефон и имейл, като разполага с експерти в областта на международните трансфери. Не е необходимо да се ориентирате в общите банкови кол центрове. Нашият специализиран екип за поддръжка разбира от валутни и трансгранични плащания.