Все още нямаме курсове на Bankinter Portugal за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bankinter Portugal с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Bankinter S.A. Sucursal em Portugal
Действаща от 2016 г. в Лисабон, Bankinter Португалия обслужва потребители и бизнеси с акаунти, ипотеки, потребителски и малки и средни заеми, плащания и инвестиционни продукти. Тя пренася цифрово ориентираната услуга и консултации на Bankinter на португалския пазар, подкрепяйки имоти, предприемачи и професионалисти.
Колко бърз е трансферът от Bankinter Portugal EUR до GBP?
Времето за доставка на международните преводи с Bankinter Portugal от Държави членки на еврото до Обединеното кралство варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Bankinter S.A. Sucursal em Portugal, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bankinter Portugal към ?
Bankinter Portugal разходите за международни парични преводи от EUR до GBP зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bankinter Portugal с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bankinter Portugal за конвертиране на Евро (EUR) в Британска лира (GBP), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Британска лира от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bankinter Portugalсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bankinter Portugal може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Британска лира с Bankinter Portugal обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bankinter Portugal може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bankinter Portugal, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.