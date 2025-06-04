Сравнете Bank Pekao PLN за CAD обменен курс
Обмисляте ли да използвате Bank Pekao за трансфера си от PLN до CAD? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank Pekao, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.369700
|zł0
Все още нямаме курсове на Bank Pekao за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bank Pekao с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao)
Основана през 1929 г. във Варшава, Pekao е една от най-историческите банки в Полша. Тя предлага търговско, малки и средни предприятия и корпоративно банкиране - плащания, ипотеки, бизнес кредити, търговско финансиране, пазари и богатство - обслужвайки домакинства и предприятия чрез клонове в цялата страна и цифрови канали.
Колко бърз е трансферът от Bank Pekao PLN до CAD?
Времето за доставка на международните преводи с Bank Pekao от Полша до Канада варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao), за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bank Pekao към ?
Bank Pekao разходите за международни парични преводи от PLN до CAD зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank Pekao с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bank Pekao за конвертиране на Полска злота (PLN) в Канадски долар (CAD), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Канадски долар от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank Pekaoсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bank Pekao може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Полска злота към Канадски долар с Bank Pekao обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bank Pekao може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bank Pekao, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.