Сравнете Bank of Uganda UGX за EUR обменен курс
Обмисляте ли да използвате Bank of Uganda за трансфера си от UGX до EUR? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank of Uganda, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
За Bank of Uganda
Създадена през 1966 г. в Кампала, централната банка издава угандийския шилинг, определя паричната политика, управлява резервите и наблюдава платежните системи. Тя лицензира и контролира банките и МДИ, насърчава финансовата стабилност и включването и модернизира цифровите системи за правителството, паричните преводи и търговията. Изследванията, данните и инициативите за защита на потребителите подкрепят устойчивия и прозрачен финансов сектор.
Колко бърз е трансферът от Bank of Uganda UGX до EUR?
Времето за доставка на международните преводи с Bank of Uganda от Уганда до Държави членки на еврото варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Bank of Uganda, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bank of Uganda към ?
Bank of Uganda разходите за международни парични преводи от UGX до EUR зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank of Uganda с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bank of Uganda за конвертиране на Угандийски шилинг (UGX) в Евро (EUR), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Евро от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank of Ugandaсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bank of Uganda може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Угандийски шилинг към Евро с Bank of Uganda обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bank of Uganda може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bank of Uganda, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.