Сравнете Bank of Palestine ILS за AUD обменен курс
Обмисляте ли да използвате Bank of Palestine за трансфера си от ILS до AUD? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank of Palestine, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.450700
|₪0
$450.70Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Bank of Palestine за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bank of Palestine с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Bank of Palestine
Създадена през 1960 г. в Газа, Банк на Палестина е най-голямата палестинска банка по наследство. Тя предлага търговско, малки и средни предприятия и корпоративно банкиране - сметки, карти, ипотеки, бизнес кредити, търговски услуги, трезор и цифрови канали - подкрепяйки търговията, общностите и програмите за развитие в Западния бряг и Газа.
Колко бърз е трансферът от Bank of Palestine ILS до AUD?
Времето за доставка на международните преводи с Bank of Palestine от Израел до Австралия варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Bank of Palestine, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bank of Palestine към ?
Bank of Palestine разходите за международни парични преводи от ILS до AUD зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank of Palestine с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bank of Palestine за конвертиране на Израелски шекел (ILS) в Австралийски долар (AUD), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Австралийски долар от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank of Palestineсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bank of Palestine може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Израелски шекел към Австралийски долар с Bank of Palestine обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bank of Palestine може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bank of Palestine, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.