Сравнете Bank of Greenland DKK за USD обменен курс

Обмисляте ли да използвате Bank of Greenland за трансфера си от DKK до USD? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank of Greenland, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.

1000kr
dkk
DKK - Датска крона
usd
USD - Щатски долар

Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.

Насрочете обаждане
Xe
Обменен курс
0.153400
Такса за преводkr0
Получателят получава$153.40
Изпращане сега

Все още нямаме курсове на Bank of Greenland за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bank of Greenland с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.

За Grnlandsbanken A/S

Основана през 1967 г. в Нуук, Банката на Гренландия е водещата търговска банка на страната. Тя обслужва търговски, малки и корпоративни клиенти с плащания, ипотеки, кредитиране и консултации, адаптирани към рибарството, минното дело, търговията и публичните услуги, свързвайки отдалечени общности чрез клонове и цифрови канали.

How long does it take to send money with your bank?

Колко бърз е трансферът от Bank of Greenland DKK до USD?

Времето за доставка на международните преводи с Bank of Greenland от Дания до Съединени щати варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Grnlandsbanken A/S, за да избегнете закъснения.

What are banks' money transfer fees?

Какви са таксите за прехвърляне от Bank of Greenland към ?

Bank of Greenland разходите за международни парични преводи от DKK до USD зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank of Greenland с Xe.

Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?

Better rates

По-добри цени

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.

Изпрати повече
Lower fees

По-ниски такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

Да харчите по-малко
Faster transfers

По-бързи трансфери

Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.

Изпращане по-бързо
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер

Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe

Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.

Започнете да изпращате

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

Готови ли сте да започнете?

Сравнихте обменните курсове на Bank of Greenland с тези на Xe и е време да откриете най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!

Започнете да пестите от трансфери

Често задавани въпроси

Обменният курс, предложен от Bank of Greenland за конвертиране на Датска крона (DKK) в Щатски долар (USD), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Щатски долар от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank of Greenlandсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.

Bank of Greenland може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.

Преводите от Датска крона към Щатски долар с Bank of Greenland обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.

Bank of Greenland може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.

Много доставчици, включително Bank of Greenland, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.