Сравнете Bank of Finland EUR за JPY обменен курс
Обмисляте ли да използвате Bank of Finland за трансфера си от EUR до JPY? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank of Finland, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
177.543400
|€0
¥177,543.40Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Bank of Finland за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bank of Finland с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Suomen Pankki Finlands Bank
Основана през 1811 г. и базирана в Хелзинки, Банката на Финландия е централната банка на страната и член на Евросистемата. Тя допринася за паричната политика на еврозоната, издава банкноти, управлява резерви, наблюдава плащанията и следи финансовата стабилност. Изследванията и анализите, подкрепата за надзор и работата по предотвратяване на кризи подкрепят устойчивата финансова система.
Колко бърз е трансферът от Bank of Finland EUR до JPY?
Времето за доставка на международните преводи с Bank of Finland от Държави членки на еврото до Япония варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Suomen Pankki Finlands Bank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bank of Finland към ?
Bank of Finland разходите за международни парични преводи от EUR до JPY зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank of Finland с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bank of Finland за конвертиране на Евро (EUR) в Японска йена (JPY), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Японска йена от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank of Finlandсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bank of Finland може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Японска йена с Bank of Finland обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bank of Finland може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bank of Finland, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.