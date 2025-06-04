Сравнете Bank of Estonia EUR за CHF обменен курс
Обмисляте ли да използвате Bank of Estonia за трансфера си от EUR до CHF? Сравнете обменните курсове и таксите на Bank of Estonia, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.894900
|€0
CHF894.90Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Bank of Estonia за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Bank of Estonia с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Eesti Pank
Eesti Pank (Банка на Естония) Основана през 1919 г. и възстановена през 1990 г., Eesti Pank е централната банка на Естония, с централа в Талин. Тя издава валута в рамките на Евросистемата, провежда парична политика с ЕЦБ, управлява резерви, наблюдава платежните системи и подкрепя финансовата стабилност. Чрез изследвания, статистика и политически съвети, тя подкрепя ценовата стабилност и устойчивия финансов сектор в отворената, технологично ориентирана икономика на Естония.
Колко бърз е трансферът от Bank of Estonia EUR до CHF?
Времето за доставка на международните преводи с Bank of Estonia от Държави членки на еврото до Швейцария варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Eesti Pank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Bank of Estonia към ?
Bank of Estonia разходите за международни парични преводи от EUR до CHF зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Bank of Estonia с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Bank of Estonia за конвертиране на Евро (EUR) в Швейцарски франк (CHF), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Швейцарски франк от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Bank of Estoniaсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Bank of Estonia може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Евро към Швейцарски франк с Bank of Estonia обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Bank of Estonia може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Bank of Estonia, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.