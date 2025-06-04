رمز SWIFT لـ PNC Bank في the United States

رمز سويفت الرئيسي لبنك PNC Bank في the United States هو PNCCUS33XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United States، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب PNC Bank في the United States، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PNCCUS33XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.