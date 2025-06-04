فروع لـ Fidelity Management Trust Co. في Boston, الولايات المتحدة
استخدم الجدول أدناه للعثور على فرعك Fidelity Management Trust Co. والحصول على معلومات مفصلة عن رمز سويفت الخاص به.
العثور على رمز SWIFT
نبذة عن رموز سويفت هذه
تُستخدم رموز سويفت الفرعية لتحديد مواقع بنوك معينة عند إرسال المدفوعات الدولية. قد تقوم بعض البنوك، بما في ذلك Fidelity Management Trust Co. ، بتعيين رموز فريدة للفروع في مدن مثل Boston للمساعدة في معالجة التحويلات بشكل أكثر دقة. لا تحتوي جميع الفروع على رموز فريدة، ولكن عند توفرها، من الأفضل استخدام الرمز الذي يطابق فرعك المحلي.
ماذا تفعل إذا كان فرعك المحلي غير مدرج في القائمة
إذا لم يكن فرعك Fidelity Management Trust Co. في Boston مدرجًا أعلاه، فلا يزال بإمكانك إرسال مدفوعاتك الدولية باستخدام رمز سويفت المكتب الرئيسي العالمي. فبدلاً من توجيه الأموال إلى فرع معين، ستتم معالجتها من خلال النظام المركزي للبنك ومن ثم توجيهها إلى البنك الصحيح.
اختر Xe عند إرسال الأموال إلى Fidelity Management Trust Co., Boston
معدلات أفضل
قارن بيننا وبين البنك الذي تتعامل معه واكتشف التوفير. غالبًا ما تتفوق أسعارنا على البنوك الكبرى، مما يزيد من قيمة تحويلك.
رسوم أقل
نعرض لك جميع الرسوم مقدماً قبل تأكيد التحويل حتى تعرف بالضبط ما ستدفعه. تعني رسومنا المنخفضة المزيد من التوفير لك.
تحويلات أسرع
تكتمل غالبية عمليات النقل في اليوم نفسه. نحن ندرك أن التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر بأموالك.
تحقق من مدفوعات سويفت الخاصة بك بحثاً عن الأخطاء
قبل إرسال مدفوعات سويفت، تحقق مرة أخرى من تطابق رمز سويفت مع البنك المستلم ومن إدخال رقم الحساب والاسم بشكل صحيح. حتى الأخطاء الصغيرة يمكن أن تؤخر أو تعيق عملية النقل. اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه إذا قمت بإجراء تحويل بتفاصيل غير صحيحة.
استلام دفعة إلى Fidelity Management Trust Co. في Boston?
إذا كنت تستعد لتلقي الأموال من الخارج، فقم بتقديم رمز SWIFT الخاص بالبنك والفرع الذي تتعامل معه إلى المرسل لضمان وصول أموالك إلى حسابك بدقة وأمان. إذا لم تتمكن من العثور على رمز سويفت الخاص بفرعك، تحقق مما إذا كان Fidelity Management Trust Co. لديه رمز المكتب الرئيسي العالمي أو اتصل بهم مباشرةً للحصول على أفضل بديل.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد لإرسال الأموال إلى Fidelity Management Trust Co. في Boston?
تسهل Xe إرسال الأموال إلى Fidelity Management Trust Co. وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم أكثر من 130 عملة وتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال الأموال بكل ثقة.
الأسئلة الشائعة
نعم، يجوز لـ Fidelity Management Trust Co. تشغيل فروع متعددة في Boston. قد يخدم كل فرع أحياء مختلفة، ويقدم خدمات مختلفة، وعندما يتعلق الأمر بالتحويلات البرقية الدولية - قد يستخدم بعضها رموز SWIFT مختلفة. من المهم تحديد الفرع المحدد الذي يوجد به حسابك عند تقديم تعليمات الدفع.
يمكنك العثور على رمز السويفت الخاص بفرعك في الجدول الموجود أعلى هذه الصفحة، والذي يسرد رموز السويفت المعروفة Fidelity Management Trust Co. للفروع في Boston. إذا لم تكن متأكدًا من الفرع الذي يرتبط به حسابك، يمكنك التحقق من كشف حسابك المصرفي، أو زيارة بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو الاتصال بالفرع مباشرةً. في حالة الشك، فإن استخدام رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي للبنك هو البديل الآمن.
يمكن أن يؤدي استخدام رمز سويفت الخاص بفرعك - إذا كان متاحًا في موقعك - إلى تحسين دقة وسرعة التحويل الدولي الخاص بك. فهو يساعد على ضمان توجيه الأموال مباشرةً إلى الفرع الصحيح، مما يقلل من وقت المعالجة ويسهل تتبع المعاملة إذا لزم الأمر. إنه مفيد بشكل خاص للتحويلات الكبيرة أو المدفوعات الحساسة للوقت.
إذا كنت تستخدم رمز سويفت خاطئ، فقد يتأخر دفعك أو يتم توجيهه بشكل خاطئ أو حتى يتم رفضه من قبل البنك المتلقي. في بعض الحالات، قد يتم إعادة الأموال إلى المرسل، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز الفرع أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا كنت غير متأكد، اتصل بـ Fidelity Management Trust Co. قبل إجراء التحويل.
يمكنك التحقق من الجدول أعلاه للاطلاع على قائمة بفروع Fidelity Management Trust Co. في Boston التي لديها رموز سويفت فردية. يمكنك أيضًا الاتصال بفرعك مباشرةً أو تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي عبر الإنترنت لعرض تعليمات التحويل الدولي. إذا لم يكن لفرعك رمز خاص به، فمن المحتمل أنه يستخدم رمز المكتب الرئيسي بشكل افتراضي.
ليس بالضرورة. Fidelity Management Trust Co. قد يكون للفروع رموز فريدة لمواقع أو وظائف محددة - خاصة بالنسبة للفروع ذات الحجم الكبير أو فروع الشركات المتخصصة. حاول دائمًا استخدام رمز سويفت الخاص بفرعك إذا كان متاحًا؛ وإلا فإن رمز المكتب الرئيسي هو رمز احتياطي مقبول على نطاق واسع.
إخلاء المسؤولية
رموز السويفت، وأسماء البنوك، والعناوين، والمعلومات الأخرى ذات الصلة الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. بينما نسعى جاهدين لضمان الدقة، لا تضمن Xe أن المعلومات كاملة أو حديثة أو خالية من الأخطاء. قد تتغير التفاصيل دون إشعار وقد لا تعكس أحدث البيانات المتاحة من المؤسسات المالية المعنية.
لا تقدم Xe أي إقرارات فيما يتعلق بالوضع القانوني أو الوضع التنظيمي أو السلامة التشغيلية لأي بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مدرج. نحن لا نصادق أو نتحقق من شرعية أي كيان مدرج في الموقع، كما أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن استخدامك للمعلومات المقدمة.
أي معاملات أو قرارات مالية يتم اتخاذها بناءً على هذه المعلومات تتم على مسؤوليتك الخاصة. لن تكون Xe مسؤولة عن أي خسارة، أو تأخير، أو أضرار ناتجة عن الاعتماد على البيانات، ولا عن أي تعاملات مع أطراف ثالثة يتم عرض معلوماتها على هذا الموقع.
نوصيك بالتحقق من جميع التفاصيل بشكل مستقل مع المؤسسة المالية ذات الصلة قبل بدء أي معاملة.
يتم توفير إخلاء المسؤولية هذا باللغة الإنجليزية فقط ولم تتم ترجمته. في حين قد تظهر بقية هذه الصفحة باللغة التي اخترتها، يبقى إخلاء المسؤولية القانونية باللغة الإنجليزية للحفاظ على دقتها ومقصدها.