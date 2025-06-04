رمز SWIFT لـ Chase في the United States

رمز سويفت الرئيسي لبنك Chase في the United States هو CHASUS33XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United States، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Chase في the United States، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CHASUS33XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.