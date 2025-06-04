رمز SWIFT لـ Halifax في the United Kingdom

رمز سويفت الرئيسي لبنك Halifax في the United Kingdom هو HLFXGB22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United Kingdom، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Halifax في the United Kingdom، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام HLFXGB22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.