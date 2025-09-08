إذا استخدمت رمز سويفت خاطئًا، فقد تتأخر دفعتك، أو يُساء توجيهها، أو حتى تُرفض من قِبل البنك المُستلِم. في بعض الحالات، قد تُعاد الأموال إلى المُرسِل، وقد تُطبق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز فرعك أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا لم تكن متأكدًا، يُرجى التواصل مع Sparebank 1 Smn قبل إجراء التحويل.