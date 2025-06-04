فروع لـ Caceis Bank, Netherlands Branch في Amsterdam, هولندا

إذا كنت تستخدم رمز سويفت خاطئ، فقد يتأخر دفعك أو يتم توجيهه بشكل خاطئ أو حتى يتم رفضه من قبل البنك المتلقي. في بعض الحالات، قد يتم إعادة الأموال إلى المرسل، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز الفرع أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا كنت غير متأكد، اتصل بـ Caceis Bank, Netherlands Branch قبل إجراء التحويل.