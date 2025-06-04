رمز SWIFT لـ りそな銀行 في Japan

رمز سويفت الرئيسي لبنك りそな銀行 في Japan هو DIWAJPJTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب りそな銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DIWAJPJTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.