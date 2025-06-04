JAPAN

رمز SWIFT لـ 三菱UFJ銀行 في Japan

رمز SWIFT/BIC لـ 三菱UFJ銀行 هو BOTKJPJTXXX. مع ذلك، قد يستخدم 三菱UFJ銀行 رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع 三菱UFJ銀行 مباشرةً.

三菱UFJ銀行

BOTKJPJTXXX

اسم البنك

MUFG BANK, LTD.

رمز السرعة

BOTKJPJTXXX

عنوان

4-5 1-CHOME, MARUNOUCHI

مدينة

CHIYODA

دولة

JAPAN

هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ 三菱UFJ銀行 في Japan

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حول BOTKJPJTXXX

رمز سويفت الرئيسي لبنك 三菱UFJ銀行 في Japan هو BOTKJPJTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Japan، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب 三菱UFJ銀行 في Japan، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BOTKJPJTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.

When to use this SWIFT code

استخدام BOTKJPJTXXX

يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك 三菱UFJ銀行 BOTKJPJTXXX في الحالات التالية:

  • إرسال حوالة مالية دولية إلى 三菱UFJ銀行 في Japan

  • عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع

  • يُعالج بنك 三菱UFJ銀行 الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي

  • يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام

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قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.

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الأسئلة الشائعة

رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك 三菱UFJ銀行 هو BOTKJPJTXXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في . وهو يُحدد هوية 三菱UFJ銀行 في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.

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