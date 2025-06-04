رمز SWIFT لـ HSBC في Indonesia

رمز سويفت الرئيسي لبنك HSBC في Indonesia هو HSBCIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب HSBC في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام HSBCIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.