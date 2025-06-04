رمز SWIFT لـ Bank Tabungan Negara في Indonesia
رمز SWIFT/BIC لـ Bank Tabungan Negara هو BTANIDJAXXX. مع ذلك، قد يستخدم Bank Tabungan Negara رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Bank Tabungan Negara مباشرةً.
BTANIDJAXXX
اسم البنك
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), PT.
رمز السرعة
BTANIDJAXXX
عنوان
MENARA BTN, FLOOR 10, JALAN GAJAH MADA 1
مدينة
JAKARTA
دولة
INDONESIA
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Bank Tabungan Negara في Indonesia
الفروع المحلية
يمكنك العثور أدناه على الفروع المحلية لـ Bank Tabungan Negara في Indonesia.
حول BTANIDJAXXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank Tabungan Negara في Indonesia هو BTANIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank Tabungan Negara في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BTANIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام BTANIDJAXXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Bank Tabungan Negara BTANIDJAXXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Bank Tabungan Negara في Indonesia
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Bank Tabungan Negara الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
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تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Bank Tabungan Negara في Indonesia؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Bank Tabungan Negara في Indonesia، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
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الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Bank Tabungan Negara هو BTANIDJAXXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في . وهو يُحدد هوية Bank Tabungan Negara في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
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