رمز SWIFT لـ Bank BTPN في Indonesia

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank BTPN في Indonesia هو SUNIIDJAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Indonesia، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank BTPN في Indonesia، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SUNIIDJAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.