رمز SWIFT لـ IDBI Bank في India

رمز سويفت الرئيسي لبنك IDBI Bank في India هو IBKLINBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في India، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب IDBI Bank في India، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام IBKLINBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.