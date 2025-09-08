فروع Jpmorgan Chase Bank Na Hong Kong (private Banking) Organized Under the Laws of Usa With Limited Liability في هونج كونج

إذا استخدمت رمز سويفت خاطئًا، فقد تتأخر دفعتك، أو يُساء توجيهها، أو حتى تُرفض من قِبل البنك المُستلِم. في بعض الحالات، قد تُعاد الأموال إلى المُرسِل، وقد تُطبق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز فرعك أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا لم تكن متأكدًا، يُرجى التواصل مع Jpmorgan Chase Bank Na Hong Kong (private Banking) Organized Under the Laws of Usa With Limited Liability قبل إجراء التحويل.