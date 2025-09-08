فروع Dbs Vickers (hong Kong) Limited
استخدم الجدول أدناه للعثور على فرع Dbs Vickers (hong Kong) Limited الخاص بك والحصول على معلومات مفصلة حول رمز SWIFT الخاص به.
العثور على رمز SWIFT
حول رموز SWIFT هذه
تُستخدم رموز سويفت الخاصة بالفروع لتحديد مواقع البنوك عند إرسال المدفوعات الدولية. قد تُخصص بعض البنوك، بما في ذلك Dbs Vickers (hong Kong) Limited، رموزًا فريدة للفروع في مدن مثل Hong Kong لتسهيل معالجة التحويلات بدقة أكبر. لا تحتوي جميع الفروع على رموز فريدة، ولكن يُفضل استخدام الرمز المُطابق لفرعك المحلي عند توفره.
ماذا تفعل إذا لم يكن فرعك المحلي مدرجًا
إذا لم يكن فرع Dbs Vickers (hong Kong) Limited التابع لك في Hong Kong مدرجًا أعلاه، فلا يزال بإمكانك إرسال دفعتك الدولية باستخدام رمز SWIFT الخاص بالمكتب الرئيسي العالمي. بدلاً من توجيه الأموال إلى فرع محدد، ستتم معالجتها عبر النظام المركزي للبنك ثم توجيهها إلى البنك الصحيح.
اختر Xe عند إرسال الأموال إلى Dbs Vickers (hong Kong) Limited، Hong Kong
أسعار أفضل
قارن أسعارنا بأسعار البنوك الأخرى واكتشف التوفير. غالبًا ما تتفوق أسعارنا على أسعار البنوك الكبرى، مما يزيد من قيمة تحويلاتك.
رسوم أقل
نعرض لك جميع الرسوم مقدمًا قبل تأكيد تحويلك، لتعرف بالضبط ما تدفعه. رسومنا المنخفضة تعني توفيرًا أكبر لك.
تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Dbs Vickers (hong Kong) Limited في Hong Kong؟
إذا كنت تستعد لاستلام أموال من الخارج، فأخبر المُرسِل برمز سويفت الخاص ببنكك وفرعك لضمان وصول أموالك إلى حسابك بدقة وأمان. إذا لم تجد رمز سويفت الخاص بفرعك، فتحقق مما إذا كان لدى Dbs Vickers (hong Kong) Limited رمز فرع رئيسي عالمي أو تواصل معهم مباشرةً للحصول على أفضل بديل.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد لإرسال الأموال إلى Dbs Vickers (hong Kong) Limited في Hong Kong؟
يُسهّل Xe إرسال الأموال إلى Dbs Vickers (hong Kong) Limited وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم لأكثر من 130 عملة، والتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال أموالك بثقة.
الأسئلة الشائعة
نعم، قد يُدير بنك Dbs Vickers (hong Kong) Limited عدة فروع في Hong Kong. يخدم كل فرع أحياءً مختلفة، ويُقدم خدمات متنوعة، وقد يستخدم بعض الفروع رموز SWIFT مُختلفة للتحويلات البنكية الدولية. من المهم تحديد الفرع الذي يُفتح فيه حسابك عند تقديم تعليمات الدفع.
يمكنك العثور على رمز سويفت الخاص بفرعك في الجدول أعلى هذه الصفحة، والذي يسرد رموز سويفت المعروفة لفروع Dbs Vickers (hong Kong) Limited في Hong Kong. إذا لم تكن متأكدًا من الفرع المرتبط بحسابك، يمكنك مراجعة كشف حسابك المصرفي، أو زيارة بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو التواصل مباشرةً مع الفرع. في حال الشك، يُعد استخدام رمز سويفت الخاص بالمقر الرئيسي للبنك بديلاً آمنًا.
استخدام رمز سويفت خاص بفرعك - إن وُجد في موقعك - يُحسّن دقة وسرعة تحويلاتك الدولية. فهو يضمن توجيه الأموال مباشرةً إلى الفرع الصحيح، مما يُقلل وقت المعالجة ويُسهّل تتبع المعاملة عند الحاجة. وهو مفيدٌ بشكلٍ خاص للتحويلات الكبيرة أو المدفوعات التي تتطلب وقتًا.
إذا استخدمت رمز سويفت خاطئًا، فقد تتأخر دفعتك، أو يُساء توجيهها، أو حتى تُرفض من قِبل البنك المُستلِم. في بعض الحالات، قد تُعاد الأموال إلى المُرسِل، وقد تُطبق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز فرعك أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا لم تكن متأكدًا، يُرجى التواصل مع Dbs Vickers (hong Kong) Limited قبل إجراء التحويل.
يمكنك مراجعة الجدول أعلاه للاطلاع على قائمة فروع Dbs Vickers (hong Kong) Limited في Hong Kong التي لديها رموز سويفت خاصة بها. يمكنك أيضًا التواصل مع فرعك مباشرةً أو تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت للاطلاع على تعليمات التحويل الدولي. إذا لم يكن لدى فرعك رمز خاص به، فمن المرجح أنه يستخدم رمز المكتب الرئيسي افتراضيًا.
ليس بالضرورة. قد يكون لفروع Dbs Vickers (hong Kong) Limited رموز فريدة لمواقع أو وظائف محددة، خاصةً لفروع الشركات المتخصصة أو ذات حجم العمل الكبير. حاول دائمًا استخدام رمز SWIFT الخاص بفرعك إن وُجد؛ وإلا، فإن رمز المكتب الرئيسي هو الخيار البديل المُعتمد على نطاق واسع.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.