رمز SWIFT لـ Ing-Diba في Germany

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ing-Diba في Germany هو INGDDEFFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في Germany، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ing-Diba في Germany، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام INGDDEFFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.