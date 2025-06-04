رمز SWIFT لـ Banco Industrial El Salvador, S.A في السلفادور

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Industrial El Salvador, S.A في السلفادور هو INDLSVSSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في السلفادور، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Industrial El Salvador, S.A في السلفادور، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام INDLSVSSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.