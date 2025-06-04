رمز SWIFT لـ Credit Agricole Egypt في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Credit Agricole Egypt في مصر هو AGRIEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Credit Agricole Egypt في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AGRIEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.