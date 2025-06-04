رمز SWIFT لـ Banco Central de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Central de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان هو BCRDDOSXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية الدومينيكان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Central de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCRDDOSXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.